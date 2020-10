Crotone, Stroppa e la bolla stile NBA: "Non sarebbe facile da gestire"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Juventus, il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, ha parlato anche della possibile bolla in stile NBA per riuscire ad arrivare in fondo al campionato: "Non so rispondere, è una situazione di difficile gestione e non riesco a trovare la soluzione giusta. Si è parlato del metodo nba, ma non sarebbe facile da gestire".