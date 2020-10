Crotone, Stroppa: "Far risultato con la Juve potrebbe essere determinante per noi"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Juventus, il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, ha parlato anche di quanto potrebbe essere importante per i suoi far risultato coi bianconeri. “Potrebbe essere determinante per il nostro cammino, pensando alle prime tre gare la squadra è cresciuta e nell'ultima partita. Dobbiamo migliorare nei minuti finali, uscire sconfitti con passivi diversi avrebbe dato una consapevolezza diversa di quelli che siamo in questo momento. Dobbiamo lavorare individualmente difensivamente, ma anche nella fase offensiva. Abbiamo rivisto con il Sassuolo il Crotone dell'anno scorso per certi versi, tornare a casa con un risultato di quel tipo può dare fastidio”.