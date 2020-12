Crotone, Stroppa: "Gioco e idee ok, ma serve determinazione. Mercato? Risponde la società"

vedi letture

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, dopo la sconfitta sul campo della Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo imparare a vincere i duelli e a tenere meglio la palla davanti. Sull'aspetto del gioco e delle idee la squadra va bene, ma non basta. Abbiamo avuto delle opportunità nel primo tempo di scelte migliori che non siamo riusciti a fare e poi ci sono delle responsabilità sui gol subiti a difesa schierata. Si può fare molto meglio, quando siamo determinati e attenti possiamo fare molto di più. Ma non è un discorso di giocar bene, ma di determinazione nelle giocate che questa squadra ha dimostrato di poter fare".

Cosa chiederà sul mercato?

"Non è giusto rispondere oggi, tra due oggi ci sarà una partita determinante che ci può dare la possibilità di essere allacciati alla salvezza. A questa domanda deve rispondere la società, che è in piena sintonia con me nel poter fare qualcosa. Non posso rispondere oggi".

Vi specchiate troppo e prendete qualche gol in più?

"I gol che abbiamo preso, a parte il primo, sono venuti in maniera casuale. Abbiamo dei limiti caratteriali che a fasi alterne dimostriamo di avere. Non possiamo prescindere dal gioco, ma non è questo il problema. Dobbiamo essere più determinati a fare le cose. Non possiamo permetterci di specchiarci. Conosco i miei giocatori, non è una questione di presunzione. Dobbiamo essere più bravi nel vincere i duelli, poi le prestazioni arrivano e son sempre arrivate".

Servirebbe un apporto offensivo maggiore di Simy?

"Assolutamente sì. Ho negli occhi la prestazione di Simy con lo Spezia, straordinaria. Gli altri hanno segnato, ma Simy era imprescindibile nel modo in cui occupava il campo e faceva salire la squadra. Creava davvero pericoli. Oggi era più in difficoltà nel tenere la palla e così diventa complicato per noi perché a volte prendi ripartenze gratuite. Ma siamo mancati anche in mezzo al campo".