Crotone, Stroppa: "I nuovi acquisti? Abbiamo scelto bene. Ma ora devono integrarsi"

vedi letture

In conferenza stampa, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha parlato dei nuovi arrivi e dell'impatto che potranno avere sulla sua squadra: "Sono contento dei giocatori che sono arrivati, abbiamo scelto bene, ma ci vuole tempo. Avete visto due anni fa quanto tempo c'è voluto per dare un'identità, ci sono ragazzi che hanno esperienza con me e consentiranno a chi è arrivato di integrarsi al meglio. I nuovi acquisti invece dovranno dare quel qualcosa in più per elevare la qualità".