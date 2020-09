Crotone, Stroppa: "Mercato? Serve qualcosa. Ma niente nomi per non distrarre la squadra"

Il tecnico del Crotone giovanni Stroppa ha parltao anche di mercato, nell'odierna conferenza stampa alla vigilia dell'esordio col Genoa: "La società sa di cosa c'è bisogno, per rispetto della rosa che ho a disposizione in questo momento non voglio espormi, tireremo le somme alla fine. C'è bisogno di tanto, c'è unità d'intenti con la società e vogliamo allestire una rosa completa e competitiva. Dispiace che il mercato rimanga aperto per tre giornate, noi allenatori vorremmo che finisse una settimana prima dell'inizio del campionato, è una difficoltà in più. Se dovessi parlare di un numero di giocatori che mancano toglierei concentrazione ai miei e rischierei di demoralizzare qualcuno".

