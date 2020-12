Crotone, Stroppa: "Niente tabelle, pensiamo ad una gara per volta. Domani è una finale"

Giovanni Stroppa non si nasconde. In conferenza stampa, il tecnico del Crotone conferma che quella di domani, contro lo Spezia, sarà una finale per la sua squadra: "Potrebbe essere decisiva in caso di vittoria, non in caso di sconfitta permettetemi di dire che per noi è una finale, dobbiamo affrontarla come se lo fosse, senza commettere ingenuità o errori tecnici e mentali. Se dovessimo vincere sarà una gara determinante per il nostro campionato. Se abbiamo stilato una tabella di punti da fare? Sinceramente voglio pensare ad una gara per volta, quella con lo Spezia è determinante in caso di vittoria e bisogna concentrarsi esclusivamente su questo”.