Crotone, Stroppa: "Sconfitta pesante, ma siamo sulla strada giusta. Reca? Migliorerà"

vedi letture

Il Crotone perde la terza partita consecutiva e rimane a zero punti. Il 4-1 contro il Sassuolo, però, non fiacca il morale di Giovanni Stroppa, allenatore dei rossoblu, che è convinto di aver imboccato la strada giusta: "Quattro gol fanno male per come sono arrivati, soprattutto gli ultimi due perché ce li siano fatti da soli. Per il resto abbiamo fatto una grande prestazione perché venire a Sassuolo e imporsi non è facile. Uscire così fa male, ma bravi ai ragazzi perché siamo sulla strada giusta. Con il Milan avevamo creato presupposti ma senza grandi occasioni. Oggi abbiamo fatto meglio, c'è da migliorare in alcune cose ma andiamo avanti. Non lo dico per convincere i miei ragazzi, gli ho fatto i complimenti e dobbiamo crederci. Ci alleniamo bene e oggi è lo specchio di ciò che riusciamo a fare" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Mercato?

Ci servono giocatori che fanno gol, dobbiamo imparare ad essere più incisivi sotto porta. Le occasioni le abbiamo create, la strada è questa. Usciamo senza nulla, ma crediamo in quello che facciamo. Eravamo in ritardo, ci sono molte attenuanti ma bisogna avere qualcosa in più per fare risultato

Reca e Vulic?

Oggi abbiamo fatto meglio a sinistra, ma anche a destra abbiamo ragazzi di qualità. Reca ha mostrato cose importanti, migliorerà la condizione. Nella sosta potremo allenarci al meglio per preparare il resto del campionato.

Alla squadra manca un pizzico di malizia. Può arrivare con giocatori abituati alla Serie A?

E' quello che ho chiesto. Partiamo da giocatori italiani che possano essere un riferimento per migliorare quello che c'è. Ora stiamo pagando il salto di categoria e la costruzione della squadra in ritardo. Mi tengo queste sconfitte per poter lavorare, ma la strada è questa. Arriverà qualcuno a completare la rosa e ci arriveremo perché la prestazione di oggi è sinonimo di positività.