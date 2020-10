Crotone, Stroppa: "Se arrivano punti contro la Juventus la strada è giusta, ne sono convinto"

vedi letture

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, dopo il pareggio contro la Juventus è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione. Mi dispiace se alle volte abbiamo sbagliato negli ultimi metri, ma sicuramente è un punto importante, determinante. Vediamo al buono che è stato fatto fin qui. La Serie A è un'altra categoria rispetto a quello che facevamo prima. Abbiamo preso molti gol ingenuamente, come quello di stasera, in cui si può lavorare meglio. La strada è quella giusta, ne sono convinto. Se arrivano punti contro queste squadre".

Vi siete accontentati nel finale con l'uomo in più?

"Non so se c'è stata anche un po' di paura di vincere. Il gol annullato ci ha un po' spaventato e ci siamo un po' chiusi. Potevamo approfittarne e ripartire uomo contro uomo, purtroppo non ci siamo riusciti, ma la Juventus ti mette in difficoltà anche in dieci".

Come hai visto la Juve?

"Abbiamo cercato di lavorare alti. Abbiamo subito gol con una palla dal fondo e la nostra incapacità di correre indietro. La Juventus è fortissima. Mancavano dei giocatori, tanti hanno riposato. I cambi hanno dato qualcosa in più. Non è stata la Juve migliore, ma c'erano delle assenze importanti".