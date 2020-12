Crotone, Stroppa: "Siamo incerottati, fare ora la formazione è inopportuno"

Conferenza pre Udinese per Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone. L'allenatore dei pitagorici ha parlato anche dello stato di forma dei suoi. “Siamo un po' incerottati e farò il punto della situazione solamente domani mattina, di sicuro scenderà in campo la formazione migliore che possiamo esprimere in questo momento. Vedremo chi sarà meglio andrà in campo con l'Udinese. Recuperiamo Petriccione dalla squalifica, qualcuno è ancora acciaccato. Fare la formazione adesso penso sia inopportuno, valuteremo all'ultimo. Djidji invece inizia a stare bene e lo metto al pari degli altri”.