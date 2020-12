Crotone, Stroppa: "Sono contento dei miei, hanno dato continuità di risultati"

Mister Stroppa ha parlato nella conferenza stampa post partita dopo il pareggio per 0-0 ottenuto dal Crotone contro l'Udinese, in un match dove i pitagorici sono rimasti molto sulla difensiva: “Il fine giustifica i mezzi, è stata magari una partita con meno qualità, contro una squadra che ha carattere, è in un momento migliore e ha più qualità, ci ha costretto a una partita ancora più sporca rispetto a quanto avevamo pensato. Abbiamo dato continuità alla vittoria contro lo Spezia, quindi sono soddisfatto visto l’avversario che avevamo davanti”.

Forse nel finale qualche contropiede si poteva tentare: “Di fronte c’era un avversario che ci ha costretto a correre parecchio, arrivavamo da un match dove avevamo speso tanto, anche mentalmente. Il percorso dell’Udinese è diverso e probabilmente anche per assenza di energia mentale sul finale siamo arrivati un po’ stanchi”.

Non prendere finalmente gol è un dato importante per la corsa salvezza: “È un bel viatico, ci dà continuità non soltanto nei punti, i 25 gol presi andrebbero analizzati, sono figli di situazioni diverse, è già da un po’ che la squadra in campo fa un lavoro diverso. La squadra è concentrata ed è consapevole che ce la possiamo giocare”.