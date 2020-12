Crotone, Stroppa: "Speriamo che questa vittoria sia determinante per il nostro futuro"

Prima vittoria per il Crotone di Giovanni Stroppa che a fine gara ha risposto alle domande dei cronisti: “Abbiamo fatto un'ottima prestazione, in crescendo, altre volte uscivamo con prestazioni buone ma senza nulla di concreto in mano. Finalmente portiamo a casa punti importanti contro una diretta concorrente. Il giusto premio al lavoro che la squadra fa ogni giorno, continuando a crederci. Sapevamo che il calendario poteva essere difficile, ma dobbiamo mantenere idee e freschezza mentale. Non abbiamo fatto nulla, visto che giochiamo tra tre giorni, ma continuare a lavorare così ti dà delle soddisfazioni”. Prenderà vita oggi la stagione del Crotone? “Purtroppo il campionato è iniziato dieci giornate fa – ha aggiunto Stroppa - la classifica piange ancora, ma quello che abbiamo fatto può essere determinante così come avevo detto anche alla vigilia. Una vittoria può darci consapevolezza e ancora più forza mentale, anche se non è semplice. Iniziamo a pensare già alla prossima contro l'Udinese”. Una nota particolare anche per qualche singolo: “Mi sembra che ci sia una buona volontà nel fare le cose, sono contento per qualche ragazzo, un nome su tutti per Henrique che aveva giocato solo nella sfortunata partita con il Milan. Ha dimostrato di non andare mai in difficoltà, sia fisicamente che tecnicamente. Ci servono questi ragazzi che incidono, Reca e Pereira possono farlo anche sotto porta. I ragazzi individualmente hanno fatto qualcosa per lasciare il segno”.