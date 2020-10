Crotone, Stroppa: "Squadra in crescita, questo punto con la Juve ci dà fiducia"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa sul pareggio contro la Juventus ha detto: "C'è stata una prestazione importante di coraggio, di capacità di tenere in campo contro una Juve rimaneggiata ma con giocatori comunque importanti in campo. La squadra è in crescita, è un aspetto importante e determinante. Fare punti fa bene a chiunque ma le prestazioni sono sempre state buone. C'è da rammaricarsi per il gol subito un po' ingenuamente ma è un punto ottenuto contro una squadra straordinaria".