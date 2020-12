Crotone, Stroppa: "Una vittoria con il Parma cambierebbe la classifica. Mercato? Non ci penso"

Chiudere il 2020 con una vittoria per rendere più dolce la classifica. È questo l’obiettivo del tecnico del Crotone Giovanni Stroppa che in conferenza stampa ha presentato la gara di domani con il Parma.

Crotone sempre propositivo, ma i numeri dicono che subisce troppi gol ed ha il peggiore attacco.

“Sicuramente possiamo fare qualcosa in più, mi dispiace ma purtroppo è il nostro viatico, una storia che si ripete: abbiamo i nostri limiti, ma ci vuole attenzione nel fare le cose. Quando siamo attenti si vede”.

La classifica in questo momento vi condiziona?

“Assolutamente no, ci siamo avvicinati a chi ci precede e siamo sempre più convinti che la salvezza è alla nostra portata, bastano una o due partite. È chiaro che noi dobbiamo vincere nella speranza che gli altri non facciano risultato, questo potrebbe accadere già nella prossima partita quindi siamo sicuramente concentrati su ciò che può accadere in positivo”.

Che Crotone si aspetta contro il Parma?

“Dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, la squadra ha dimostrato che con la giusta determinazione può fare una gara positiva”.

Molina sarà della partita?

“Valuteremo domani mattina, degli altri infortunati non abbiamo recuperato nessuno. C’è marrone squalificato, ma gli altri ci sono e bisogna soltanto ritrovare la giusta condizione, mi auguro che i ragazzi abbiano riposato nel modo giusto. Sicuramente metteremo in campo la formazione migliore”.

Quando pianificherà il mercato con la società?

“Sicuramente non oggi e nemmeno domani, è un discorso da rinviare in questo momento, non ci penso”.

Cosa pensa del Parma?

“E’ una squadra che sa bene cosa deve fare, Liverani ha già dimostrato le sue qualità a Lecce. Lo sta dimostrando forse con un po’ più di fatica, ma perché ha avuto meno tempo a disposizione, ma il Parma ha già idee consolidate e che ha recuperato giocatori importanti. Sanno interpretare bene i momenti della partita e hanno gamba, a campo aperto ci sono giocatori pericolosi. Dovremo affrontarla con lo stesso Spirito che abbiamo avuto con lo Spezia. In caso di vittoria possiamo chiudere il 2020 con una classifica diversa”.