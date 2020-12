Crotone, Stroppa: "Vittoria di carattere, con il Parma i ragazzi sono stati straordinari"

È stato un dicembre più che positivo per il Crotone di Giovanni Stroppa che ha raccolto un pareggio e due vittoria, l'ultima questa sera contro il Parma. Tre punti che rilanciano i pitagorici, anche se quella dello Scida è stata una partita davvero sofferta per i calabresi.

Mister, qual è la sua analisi della gara?

“Nel primo tempo avremmo potuto chiudere con più gol di vantaggio, ma non ci siamo riusciti. C'è poi stata l'occasione del calcio d'angolo in cui non siamo stati bravi e il Parma ha fatto il 2-1 rientrando in corsa, a parte questo però la squadra ha avuto grande spirito di sacrificio, mettendoci il massimo impegno. A volte siamo stati fortunati, ma se mettiamo sul piatto nella bilancia i due tempi penso che la squadra meritava molto, molto di più”.

Questa volta i cambi hanno dato una marcia in più.

“L'obiettivo è quello di avere a disposizione più giocatori per i vari ruoli, soprattutto quando ci sono delle partite così ravvicinate, non dimentichiamo che questa era la quarta partita in pochissimi giorni. Qualcuno doveva rifiatare, inoltre avevamo giocatori importanti fuori, credo che questa sera i ragazzi che hanno giocato sono stati straordinari”.

Seconda vittoria e nove punti in classifica, il Crotone ha dimostrato di esserci, cos'è cambiato?

“Abbiamo fatto una prestazione di carattere, giocando con determinazione. Prima della partita ho parlato molto meno rispetto a quanto faccio di solito. Non ce ne era bisogno e i ragazzi hanno fatto cose importante, anche se nella qualità del palleggio abbiamo concesso pericoli gratuiti, pur senza andare in affanno nel primo tempo. Inoltre dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, nel secondo tempo siamo stati più sporchi e siamo stati ripagati. Siamo stati sia bravi che fortunati in qualche situazione, portando a casa un risultato davvero importante”.

Cosa si aspetta dal mercato?

“Preferisco che ne parli la società, penso che la squadra abbia bisogno di rinforzi, sicuramente c'è sintonia e troveremo qualche elemento che possa migliorare la rosa”.

Quale sarà adesso il programma del Crotone?

“Stacchiamo quattro giorni e poi riprenderemo a lavorare il 27 per preparare la prossima partita di campionato”.