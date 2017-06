Crotone, tentazione Cassano per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le parole di Antonio Cassano in un'intervista rilasciata nella giornata di ieri hanno avuto effetto. Secondo quanto rivelato da Sky Sport infatti il Crotone starebbe pensando di fargli un'offerta per portarlo in Calabria nella prossima stagione. Fra il club e l'agente dell'ex sampdoriano ci sarebbe stato un incontro nella giornata di oggi.