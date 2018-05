Crotone, Trotta: "Centrare la salvezza sarebbe storico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcello Trotta, attaccante del Crotone, ha parlato al sito ufficiale del club calabrese in vista della sfida contro il Napoli: "Ci stiamo preparando al meglio per questa sfida delicata. Stiamo curando ogni minimo dettaglio. Sappiamo che è dura perché dobbiamo fare risultato al San Paolo. Cercheremo di superare questo ostacolo poi vedremo cosa succederà. Siamo quasi nella stessa situazione dell'anno scorso. Dobbiamo però farci trovare ancora più pronti perché le difficoltà sono aumentate. Sono contento per il mio rendimento che è migliorato, ma l'unica cosa che conta è la salvezza. Sarebbe un qualcosa di storico".