Crotone, Trotta: "Dobbiamo vincere con il Napoli. Sarà dura"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Crotone, Marcello Trotta, ha parlato ai microfoni de Il Mattino sull'ultima sfida del campionato, contro il Napoli. Una gara importante per il risultato, ma anche per la provenienza dell'attaccante, nato in provincia di Caserta. "Ci stiamo preparando al meglio per una sfida che sappiamo bene essere delicata: ecco perché in ogni allenamento stiamo curando ogni dettaglio. Scenderemo in campo concentrati, sappiamo che sarà dura e dobbiamo andare a fare risultato al San Paolo. L'anno scorso eravamo quasi nella stessa situazione ed è per questo che adesso non ci diamo per vinti, anzi ci proveremo ancora nonostante siamo consapevoli che sarà un po' più difficile".