Crotone, Trotta: "Era importante vincere, sono contento dei gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo conquistato contro la Sampdoria, l'attaccante del Crotone Marcello TRotta in mixed zone ha detto: "Oggi era importante vincere, soprattutto visti i risultati delle altre squadre. Credo che abbiamo dato un segnale positivo. Sono contento dei gol, ma soprattutto di questa vittoria, che ci dà il giusto morale per questa battaglia finale che prevede molte più squadre, quindi dovremo dare il massimo per cercare di salvarci. Oggi siamo partiti forte fin dall'inizio con grande qualità soprattutto nel primo tempo, in particolare nel far girare la palla e contenere gli avversari. Poi abbiamo trovato il goal che ci ha dato fiducia".