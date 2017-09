Crotone, Tumminello: "Felice di essere qui, voglio seguire le orme di Florenzi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prime parole di Marco Tumminello da nuovo giocatore del Crotone: "Sono felice di essere qui, voglio dare una mano alla squadra. Il mister mi ha accolto bene, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Florenzi è un esempio, come Ricci e Capezzi, spero di ripercorrere le loro orme. Darò il massimo per questa squadra, sta a me dimostrare il mio valore. La mie caratteristiche principali sono il colpo di testa ed il tiro da fuori. Mi metto a disposizione per migliorare".