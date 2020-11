Crotone, un passo in avanti in attesa della prima vittoria

vedi letture

Contro il Torino il Crotone “non si è fatto rubare la merenda”, riprendendo quanto aveva detto Stroppa nella conferenza prima della gara. È anche vero che non l'ha nemmeno rubata, la merenda. Uno 0-0 che alla fine può anche andare bene, anche perché i pitagorici sono riusciti finalmente a muovere nuovamente la classifica dopo il pareggio con la Juve e, soprattutto, perché finalmente al settimo tentativo hanno chiuso una gara senza subire reti. Per il resto i rossoblù hanno giocato la solita gara improntata sul possesso palla, con un Torino non proprio al top della forma, che però ha dovuto aspettare i minuti di recupero per concludere verso la porta di Cordaz, visto che il palo colpito nella ripresa è stato più frutto del caso che di una costruzione di gioco vera e propria.

Questa volta c'è stato equilibrio e alla fine ha pesato la solita mancanza di incisività negli “ultimi venti-trenta metri”, così come ha candidamente ammesso lo stesso Stroppa. Oggi al Crotone, soprattutto in avanti, mancano i cambi. Ci sono gli uomini contati e il tecnico spera vivamente di recuperare dopo la sosta sia Riviere che Dragus, attaccanti con caratteristiche diverse da Messias, Simy e Siligardi e che quindi andranno ad ampliare le scelte, anche a gara in corso. Sicuramente quello di ieri è stato un passo in avanti, anche in classifica. Manca la prima vittoria, che potrebbe cambiare tutto. Alla ripresa ci sarà la Lazio, non la migliore avversaria per provarci. Ma, di sicuro, i pitagorici non si tireranno indietro.