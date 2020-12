Crotone, Ursino: "Le vittorie danno fiducia. Speriamo in un risultato positivo"

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Sampdoria-Crotone

Cosa è scattato in voi nelle ultime due partite?

"Anche prima giocavamo bene. Per qualche errore magari segnavamo poco e non arrivava il risultato. Poi è arrivata una vittoria, finalmente. Le vittorie portano entusiasmo e in questo momento stiamo bene. Speriamo in un risultato positivo anche stasera".