Crotone, Ursino: "Stiamo parlando col Napoli di Luperto, lo vogliamo. Ounas impossibile"

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' per parlare delle possibili sinergie di mercato col Napoli: "Stiamo parlando di Luperto con Giuntoli, in questo momento trovano difficoltà perché giustamente non sanno cosa succederà con i difensori centrali. Secondo me Luperto devono farlo giocare, noi siamo pronti a prenderlo. Ounas? E' un giocatore bravo, noi sui giocatori bravi cerchiamo di andare ma credo sia impossibile prenderlo, non possiamo pagare lo stipendio che lui percepisce al Napoli".