Crotone, Ursino su Tumminello: "Può arrivare ai livelli di Florenzi"

© foto di Federico De Luca

Domani è in programma la sfida tra Crotone e Roma, mentre il ds calabrese Giuseppe Ursino ha parlato di Marco Tumminello. L'attaccante 19enne è di proprietà dei giallorossi ma in prestito proprio al Crotone. "Questa settimana si è allenato con la squadra, è un giocatore che può avere la stessa storia di Florenzi. Per farlo deve avere la stessa fame di Alessandro, che arrivava sempre prima agli allenamenti, un’ora prima sia lui che Pettinari e vedevi lì il ragazzo che aveva la fame per arrivare a certi livelli. Lui può arrivare senza dubbio a quei livelli. Per questo dico sempre che la trattativa in sinergia con la Roma che indubbiamente mi ha dato più soddisfazione è quella di Florenzi”, ha detto Ursino attraverso Romanews.eu.