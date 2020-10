Crotone, vicina l'intesa con Pussetto: arriverà dal Watford in prestito secco

Il Crotone prova a chiudere la trattativa per portare Ignacio Pussetto in Calabria. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club rossoblù ha incontrato oggi a Milano gli agenti dell'attaccante del Watford per provare a trovare l'intesa economica, e le parti sono adesso molto più vicine, anche se resta un minimo di distanza. Nel caso in cui dovesse arrivare la definitiva fumata bianca il giocatore tornerà in Serie A con la formula del prestito secco.