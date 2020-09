Crotone, vicinissimo Luis Rojas: battuta la concorrenza del Bologna per il cileno

vedi letture

Operazione da 2,4 milioni di euro, più 1,5 di bonus, il Crotone ha battuto la concorrenza del Bologna per Luis Rojas, vicinissimo a diventare l'ennesimo rinforzo del Crotone: per la squadra pitagorica un mercato da grande protagonista nell'estate del ritorno in Serie A. Operazione in corso di definizione con l’Universidad de Chile, proprietaria del cartellino del centrocampista classe 2002.