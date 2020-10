Crotone, Vrenna: "Arriveranno altri acquisti, il nostro mercato non è finito"

Il Crotone cerca i suoi primi punti in campionato di fronte al Sassuolo. Ai microfoni di Sky Sport è il presidente dei calabresi, Giovanni Vrenna, a presentare il match: "La partita di oggi è importante. Siamo con calciatori arrivati in ritardo di preparazione, speriamo di iniziare a muovere la classifica. Il Sassuolo è una squadra tosta e importante, ma sono fiducioso" sono state le sue parole.

Petriccione?

E' in panchina, si è aggregato alla squadra. Purtroppo siamo un cantiere aperto; speriamo finisca presto il mercato per tuffarci in campionato con una squadra che ci permetta di affrontarlo con serenità.

Il Crotone con quali squadre di gioca la salvezza?

Presto per dire con chi ce la giochiamo, vediamo con il prosieguo del campionato che sarà strano, anomalo e senza pubblico. Sarà un campionato con tante sorprese.

La vostra squadra ha poca esperienza?

Vedremo cosa offre il mercato, ma siamo il Crotone. Abbiamo sempre lavorato su scommesse: a volte si vincono, a volte no. Ma una società piccola come la nostra deve comportarsi così per forza. Petriccione non è stato il nostro ultimo acquisto, la squadra è da completare e speriamo di farlo prima possibile.