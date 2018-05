Crotone, Vrenna: "Coinvolta l'intera Calabria per questa partita"

© foto di FC Crotone

E' andato al presidente Gianni Vrenna il premio giornalistico sportivo "Franco Razionale". Queste le parole raccolte dal sito ufficiale del club calabrese: "Ringrazio gli organizzatori per questo premio in memoria di un ragazzo che teneva tanto al Crotone Calcio. E' una partita importante e la stimo vivendo con serenità, non dobbiamo assillare troppo i giocatori, siamo consapevoli che ripetendo le ultime prestazioni casalinghe dovremo riuscire a farcela. E' importante guardare in casa nostra e portare a casa il risultato pieno. Abbiamo voluto coinvolgere l'intera Calabria per questa partita, avere lo stadio pieno a volte aiuta a sopperire l'aspetto tecnico".