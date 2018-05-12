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Serie A

Crotone, Vrenna: "Coinvolta l'intera Calabria per questa partita"

12.05.2018 00:05 di Simone Lorini  Twitter:    articolo letto 1006 volte
© foto di FC Crotone

E' andato al presidente Gianni Vrenna il premio giornalistico sportivo "Franco Razionale". Queste le parole raccolte dal sito ufficiale del club calabrese: "Ringrazio gli organizzatori per questo premio in memoria di un ragazzo che teneva tanto al Crotone Calcio. E' una partita importante e la stimo vivendo con serenità, non dobbiamo assillare troppo i giocatori, siamo consapevoli che ripetendo le ultime prestazioni casalinghe dovremo riuscire a farcela. E' importante guardare in casa nostra e portare a casa il risultato pieno. Abbiamo voluto coinvolgere l'intera Calabria per questa partita, avere lo stadio pieno a volte aiuta a sopperire l'aspetto tecnico".

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