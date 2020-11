Crotone, Vrenna: "Giocare nota stonata? Non avevamo scelta, ma vicini alla città"

vedi letture

Il Crotone è in campo in questi minuti contro la Lazio (qui la diretta TMW), ma nel pre-partita il presidente pitagorico Gianni Vrenna ha comunque voluto mandare un messaggio di solidarietà alla città, colpita da un violento nubifragio: "Siamo addolorati per l'ennesima emergenza che deve fronteggiare la nostra città, e ci schieriamo come sempre al fianco dei crotonesi. Crotone ha già dimostrato in passato di avere le capacità per rialzarsi. Disputare la gara di oggi è apparsa ad alcuni una nota stonata, d’altra parte non avevamo scelta: non scendere in campo avrebbe significato sconfitta a tavolino e punti di penalizzazione. Abbiamo fatto il nostro dovere e rispettato il regolamento pur con uno stato d'animo tutt'altro che sereno”.