Crotone, Vrenna: "Il pari contro la Juve dev'essere la partita della svolta"

© foto di FC Crotone

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna commenta al sito ufficiale del club la grande prestazione dei pitagorici contro la Juventus: "Grande soddisfazione pareggiare con la Juve, importante per noi per la classifica. Non ci credeva nessuno tranne noi, i ragazzi hanno dato l'anima in campo e ora speriamo nelle prossime cinque partite di ottenere qualcosa anche in trasferta. Questa dev'essere la partita della svolta e domenica contro l'Udinese dovremo andare con la stessa grinta e determinazione per portare a casa punti importanti della salvezza. Dopo il gol di Simy speravo anche nel secondo gol e secondo me è stato fischiato un fallo inesistente contro di noi".