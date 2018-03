Crotone, Vrenna: "Markovic per futuro importante. In A nuova strategia"

Protagonista al fianco di Luka Markovic nel corso della presentazione del nuovo acquisto del Crotone, il direttore generale Raffaele Vrenna ha fatto il punto sul mercato dei pitagorici: "È un giocatore che seguivamo da tempo. Giravano voci sul viaggio a Belgrado per acquistare un terzino che era Petkovic, ma dietro c'era anche, con l'amicizia di un procuratore amico mio, l'intento di visionare e portare Luka a casa. Era un attaccante molto richiesto, in Serie A da diversi club. È un grandissimo acquisto di prospettiva".

I dettagli dell'affare.

"Ha un contratto triennale, essendo extra-comunitario dovevamo aspettare i 18 anni. C'era stato un preaccordo, si è chiuso tutto dopo il compimento della maggiore età. È un acquisto di spessore, c'erano tante squadre interessate, ha un agente che segue molti campioni in A, fra cui Milinkovic-Savic per fare un nome. Speriamo sarà un successo. Lui è abituato alle pressioni".

Sulla nuova strategia del Crotone.

"Siamo cresciuti come mentalità, per forza di cose. In Serie B avevamo meno disponibilità economiche e molte più difficoltà. Era opportuno affidarsi a quel tipo di strategia, in questo momento il Crotone si è salvato l'anno scorso e ha messo delle basi per il futuro. È ovvio che l'anno scorso siamo stati avvantaggiati da due prestiti, Falcinelli e Trotta. Quest'anno abbiamo fatto investimenti diversi. Voglio ricordare che il Genoa ha venduto un ragazzo di 17 anni intorno ai 30 milioni. Luka sarà un giocatore importante per noi spero".