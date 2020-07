Crotone, Vrenna: "Simy grande investimento. È come il vino: più invecchia, più diventa buono"

Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ha commentato così a Sky Sport il gran rendimento di bomber Simy, attuale capocannoniere della Serie B 2019-2020 con ben 20 centri, e il mercato in vista del prossimo campionato di Serie A: "Simy è stato un grande investimento per noi. Io dico sempre che è come il vino: più invecchia, più diventa buono. Mercato? Dovremo cercare di inventarci qualcosa, come abbiamo sempre fatto. Ci stiamo preparando, purtroppo questa pandemia ci costringerà a correre in una finestra di mercato molto breve, ma noi proveremo a fare del nostro meglio", le sue dichiarazioni.

Il centravanti nigeriano, classe 1992, è arrivato a Crotone ormai quattro anni fa dal Gil Vicente.