Crotone, Vrenna: "Sogno la salvezza e lo Scudetto del Napoli"

© foto di FC Crotone

Giovanni Vrenna, presidente del Crotone, il giorno dopo l'1-1 contro la Juve ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Nel calcio non c’è nulla di scontato. Siamo una piccola realtà, ma ci mettiamo il cuore. Il pareggio di ieri ci dà la carica per andare avanti e salvare anche quest’anno a Crotone. Dobbiamo fare risultato a Udine. Sono fiducioso dopo aver visto le ultime prestazioni con Bologna e Juventus. Se la fortuna avesse girato dalla parte nostra il Napoli sarebbe stato a -2 punti, anche se comunque siamo consapevoli di aver fatto un favore ai partenopei. La nostra classifica è un po’ bugiarda, ma l’accettiamo. Spero tanto in uno scudetto del Napoli anche perché la mia famiglia è originaria di Salerno. Firmerei adesso per lo scudetto al Napoli e la salvezza del Crotone”.