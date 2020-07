Crotone, Vrenna: "Stroppa resta anche in A. Obiettivo salvezza, magari non all'ultima giornata"

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha commentato così a Sky Sport la promozione in Serie A dei rossoblù: "Già domani torneremo in campo, quindi non abbiamo avuto tanto tempo per goderci questa promozione. Questa è una vittoria della squadra, dell'allenatore e, se mi permettete, anche della nostra società".

Qual è il segreto di questo Crotone?

"Il segreto è la grandissima passione che ci lega a questa squadra e a questa piazza. Noi ci mettiamo il 110%, sempre e comunque. Ogni volta che cadiamo siamo pronti a rialzarci, cercando di fare il nostro calcio".

In Serie A ripartirete da mister Stroppa?

"Sì, Stroppa ha un contratto e farà la Serie A con noi. Aveva infatti un'opzione per restare sulla nostra panchina in caso di promozione nella massima serie".

L'obiettivo resta la salvezza.

"Ovvio, l'obiettivo è conquistare la salvezza. Speriamo di riuscirci con qualche giornata d'anticipo rispetto al miracolo sportivo che facemmo con mister Nicola in panchina nel 2017 (vittoria per 3-1 con la Lazio e salvezza ottenuta all'ultima giornata di campionato, ndr)".