Crotone, Vrenna: "Un altro piccolo sforzo per restare in Serie A"

© foto di FC Crotone

Gianni Verona, presidente del Crotone, commenta così in zona mista la vittoria contro il Sassuolo: “Dobbiamo fare un altro piccolo sforzo per restare in Serie A. Abbiamo avuto la fortuna di sbloccare subito la gara che era fondamentale per noi. Simy? C’erano tanti scettici quando ha iniziato a giocare con noi, ma si è rivelato una pedina fondamentale. Ha sempre dato il suo contributo fin dall’anno scorso e si sta ripetendo. Ho visto un grande Nalini, un grande Martella, tutti hanno dato il massimo. Dopo il Chievo vedremo, perché poi ci aspettano due gare toste contro Lazio e Napoli. Credo uno sforzo ai tifosi di seguirci anche se la strada è tanta”.