Crotone, Zanellato: "Contenti della vittoria col Parma. Alla ripresa ci aspettano sfide importanti"

Dopo il successo contro il Parma, il centrocampista del Crotone Niccolò Zanellato ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "E' un grande risultato, una grande prestazione. Siamo contenti di aver ottenuto una vittoria importante, la seconda in casa e ora dobbiamo continuare con questo ritmo perchè il nostro traguardo non è ancora arrivato. Gioco dove il mister mi mette, posso fare tutti i ruoli di centrocampo. Sicuramente all'inizio è stato un po' difficile ambientarmi però il mister mi ha parlato e mi ha detto che secondo lui avevo queste caratteristiche. Devo dire che grazie al suo lavoro e al mio modo di adattarmi alle varie situazioni sto raggiungendo buoni risultati e sono contento. Abbiamo qualche giorno per recuperare e passare in famiglia le feste. Poi arriveremo spero pronti per quello che è un nuovo inizio di campionato. Ci aspettano sfide importanti contro squadre blasonate ma noi cercheremo di arrivarci pronti come abbiamo fatto questa sera".