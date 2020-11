Crotone, Zanellato: "Salvezza? Gara col Torino non sarà determinante per il nostro percorso"

Sono ripresi ieri gli allenamenti in casa Crotone. Oggi è giornata di doppia seduta e tra una sessione e l’altra è intervenuto ai microfoni del club Niccolò Zanellato che ha risposto alle domande inviate dai giornalisti: “Ci siamo ritrovati ieri e abbiamo ripreso con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto – ha dichiarato il centrocampista Under 21– siamo carichi e vogliamo fare una grande partita domenica".

Torino che rievoca dolci ricordi per Zanellato: “Sono passati 2 anni e mezzo dal mio esordio in A che è avvenuto proprio all’Olimpico Grande a Torino con la maglia del Crotone. Sono molto contento di ritornarci a distanza di tempo con una nuova consapevolezza, sperando anche in un risultato migliore rispetto a quello volta”.

Si tratta di una sfida salvezza vista la classifica? “Non sarà sicuramente la partita di Torino determinante per il nostro percorso, affrontiamo tutte le gare allo stesso modo. Sappiamo che dobbiamo metterci qualcosa in più. Dobbiamo stare tranquilli e continuare a fare il nostro lavoro senza cambiare nulla rispetto a quello che ci ha portati alla vittoria l’anno scorso, presteremo sicuramente più attenzione in qualche circostanza”.