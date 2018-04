Crotone, Zenga: "Abbiamo sbagliato a Firenze, mai partiti così male"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Zenga, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Torino: "Spero che la squadra abbia capito dove ha sbagliato e che possa iniziare la partita con un atteggiamento differente. A Firenze, nel momento in cui stavo cambiando, abbiamo preso l'espulsione che ha cambiato la situazione. Fa parte del gioco e devo accettarlo. Belotti osservato speciale? Non è questa la questione, ma che il Toro è una squadra con grande organizzazione, che giocano in casa e che ha ritrovato un Ljajic che mi è sempre piaciuto come giocatore. Noi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto fino al fischio d'inizio della sfida con i viola. Non avevamo mai iniziato così male una partita. Proprio perché è successa questa cosa, è meglio intervenire subito perché altrimenti non va bene".