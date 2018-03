Crotone, Zenga: "Alla Samp non andò bene anche per colpa mia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Zenga, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria dell'esperienza sulla panchina blucerchiata: "Tornare alla Samp è stato fantastico. Se non è andata bene è stata anche un po' colpa mia, perché non avevo lo stesso atteggiamento di oggi. Quest'esperienza negativa mi ha aiutato, poi anche Ferrero ha ammesso che fu un errore ma non ho alcun desiderio di rivalsa. Per me la Samp resta sempre una piazza ideale".