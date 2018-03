Crotone, Zenga: "Atteggiamento giusto, pensiamo a divertirci"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le parole a Sky Sport di Walter Zenga, tecnico del Crotone, dopo la vittoria per 4-1 contro la Sampdoria:

Sulla vittoria:

"L'atteggiamento fa la differenza. Sono stati bravi i ragazzi, io ho fatto poco e niente. Le prestazione ci sono sempre state, per me questo è importante. Anche contro Benevento e Spal ci hanno penalizzato gli episodi. Non abbiamo mollato e sono contento che abbiamo fatto una buona partita. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, senza guardare i nostri avversari, ma dobbiamo solo divertirci giocando a pallone".

Le scelte tattiche:

"L'equilibrio è la cosa più importante per noi allenatori. Le scelte vengono fatte in base a come vedi i giocatori in settimana. Stoian per noi è un giocatore importante, di carisma, e oggi ha fatto bene a centrocampo, poi sapevamo che avrebbe potuto giocare 90 minuti".