Crotone, Zenga: "Buona partita, ma non abbiamo raccolto punti"

© foto di Federico De Luca

Walter Zenga, allenatore del Crotone, è intervenuto al termine del match perso contro il Genoa (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

C'era il contatto in area tra Faraoni e Galabinov?

"Sì, noi chiedevamo un contatto proprio in quella occasione. Peccato che il Var non sia intervenuto, si sarebbe visto il contatto tra i due".

Come analizza la prestazione?

"Noi abbiamo iniziato la partita tenendo discretamente. Avevamo scelto questa situazione per avere più solidità, sotto di uno a zero abbiamo dovuto rischiare qualcosa, ma lo abbiamo fatto in maniera attenta. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita. Ma non abbiamo raccolto punti".

È preoccupato per la classifica?

"Noi ci fiohiamo tutto ogni partita, indipendentemtente dall'avversario. Contro la Juve dobbiamo dare il massimo per ottenere il massimo".