Crotone, Zenga ci crede: "Ce la giocheremo fino alla fine"

© foto di Federico De Luca

A Sky Sport, dopo la gara vinta contro il Bologna, parla l'allenatore del Crotone, Walter Zenga. Queste le sue parole: "Gioisco per la vittoria del Crotone, non guardo quello che fanno gli avversari, non fa parte del mio carattere. Ne giovo perché il Crotone ha fatto una buona gara e ha vinto. Sono tre punti importanti per noi. Ce la giocheremo fino all'ultima giornata di campionato".

Domenica decisiva? Contro il Torino non è stata una sconfitta da Crotone, nelle altre partite abbiamo giocato, meritavamo il pari, ad esempio, con la Roma. Non bisogna avere troppa negatività, le sfide sono belle. Ci sono altre partite da giocare, ce ne saranno altre così fino alla fine.

Viene mostrato all'allenatore un 'pizzino' con il 5-4-1. Zenga risponde così: "Sì, ho utilizzato questo modulo perché il Bologna ha messo dentro sia Avenatti che Falletti. Ho chiesto di metterci molto raccolti, più indietro sulla linea della palla".

Simy? Ho cercato di inserirlo sempre di più, lui ci dà sempre una mano anche in fase di non possesso.