Crotone, Zenga: "Col Chievo alla portata c'è un obiettivo storico"

© foto di Federico De Luca

Walter Zenga, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la sfida al Chievo Verona che potrebbe regalare ai suoi la salvezza: "E' stata una settimana in cui ci siamo allenati nel solito modo, prestando la consueta attenzione a tutti i particolari, con la stessa concentrazione. Sappiamo che e' una partita che ci può dare una grande soddisfazione, ma anche aprire scenari differenti. Quindi siamo pronti a tutto. La partita sarà difficile ma ce la giochiamo come abbiamo sempre fatto, con coraggio, follia. Poi al 90' vediamo com'è andata, e comunque vada saremo pronti a proseguire. D'Anna? Io penso alla mia squadra e al suo atteggiamento mentale. E' questo che m'interessa. Sono convinto che i ragazzi daranno l'anima, daranno più di quello che avranno in corpo. Perché alla portata c'è un obiettivo storico per la città e il club".