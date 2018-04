Crotone, Zenga: "Feriti, ma non morti. Domani è fondamentale"

© foto di Federico De Luca

"Siamo feriti, ma non morti". L'allenatore del Crotone Walter Zenga ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara di domani col Bologna: "I due gol da calcio da fermo col Torino mi hanno fatto arrabbiare molto, non è possibile che una squadra come la nostra subisca queste reti. Poi Benali si è fatto male seriamente dopo 10 minuti. Ci gira tutto male perché appena è uscito abbiamo preso gol. Abbiamo anche un po' di sfortuna, tuttavia domenica ci aspetta una gara fondamentale. Occorre restare uniti. Non sono deluso perché se trasmetto delusione diventa un casino e non va bene. Lavoriamo sulle nostre prerogative, cercando di essere una squadra che sa di dover lottare fino all'ultima giornata. Queste due trasferte non ci hanno portato punti, ma abbiamo recuperato Tumminello e speriamo di recuperare anche gli altri".