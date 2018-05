Crotone, Zenga: "Gara di spessore contro una squadra internazionale"

© foto di Federico De Luca

Walter Zenga, tecnico del Crotone, ha parlato così in conferenza stampa dopo il 2-2 contro la Lazio: “I conti tornano, il Crotone ha fatto una partita di spessore, una grandissima partita contro una squadra che domenica prossima si gioca la Champions League. Se l'è giocata con grande personalità ed entusiasmo, così come faremo contro il Napoli all'ultima. Ho visto una squadra che con grande entusiasmo ha affrontato una squadra di spessore internazionale. Eravamo anche andati in vantaggio, il rammarico è sul fatto di non aver chiuso la gara con il 3-1. Non siamo morti, abbiamo ancora una partita. Domenica andiamo a giocarcela come abbiamo sempre fatto, peccato che aver fatto 20 punti nel girone di ritorno possa non essere sufficiente. Dobbiamo giocarci a Napoli la nostra partita”.