Crotone, Zenga: "Giocare tutti alla stessa ora sarebbe stato più equo"

Walter Zenga, tecnico del Crotone si è scagliato contro lo spezzatino di questo penultimo turno di campionato: "Non mi piace che stasera si giochi Inter-Sassuolo e noi giochiamo domani. Non capisco perché non si giocano tutte le partite insieme, sarebbe stato più equo. Sarebbe più carino giocare tutti insieme alle 15, perché anche per quanto riguarda il tempo e le condizioni sono molto differenti. Tutti dovrebbero giocare alla stessa ora, perché gli incastri sono più gestibili anche se può essere un vantaggio o uno svantaggio".