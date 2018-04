Crotone, Zenga: "Il campionato non è chiuso. Gol? C'era fallo su Faraoni"

© foto di Federico De Luca

L'allenatore del Crotone Walter Zenga ha commentato così a Sky Sport la sconfitta di oggi col Genoa: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato molti passaggi in uscita e anche sulla trequarti. Ci siamo complicati un po' la vita da soli. Nella ripresa la nostra partita è stata invece buonissima e anche sfortunata, vedi la traversa di Ricci. Salvezza? Il campionato non è chiuso, ce la giocheremo fino all'ultima giornata. La squadra è viva. Gol Genoa? C'era un fallo chiaro di Galabinov su Faraoni. Noi abbiamo sbagliato a livello difensivo, ma il fallo è netto ed evidente anche se il VAR non è intervenuto".