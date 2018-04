Crotone, Zenga: "Il ritiro è servito per compattare l'ambiente"

© foto di Federico De Luca

Walter Zenga è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il successo di misura del suo Crotone contro il Bologna: "Avevamo tanti infortunati, avevamo perso anche Benali. Dovevamo stare sereni, stare in ritiro come una volta, giocare a carte, stare insieme, per compattare un po' l'ambiente. Ognuno di noi fa il suo mestiere, siamo tutti ottimisti per quanto riguarda la nostra squadra. Era una partita fondamentale, poi subentra anche un po' di apprensione, tendi di più a difendere che attaccare. Abbiamo avuto una palla gol con Ricci, poi abbiamo sofferto poco. Nel secondo tempo siamo stati meno brillanti, i cambi sono stati fatti in questo senso. Abbiamo anche Tumminello, Nalini è ai box, se vuoi vincere devi proporre un calcio offensivo, difendendo non puoi vincere".