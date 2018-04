Crotone, Zenga: "Lo spirito giusto è quello di Simy. Sassuolo molto forte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di conferenza stampa per Walter Zenga, allenatore del Crotone che ha messo in risalto il momento di forma del Sassuolo, squadre che domani i pitagorici affronteranno allo Scida: "C'è da fare la prestazione a tutti i costi, quando hai la vena di follia tutto va per il meglio. Affrontiamo una squadra che non perde da febbraio, il Sassuolo è una squadra forte e con grandi qualità. Iachini è un mio amico e lo rispetto tantissimo, ci vuole una grande prestazione. Non ho mai guardato il calendario, ci siamo sempre comportati così da quando sono arrivato e continueremo così. Non voglio pensare a nulla che non sia l'immediato, se sono concentrato sul momento affrontiamo le cose in maniera differente. Abbiamo delle possibilità, ma dobbiamo giocarcele bene".

Ancora sul Sassuolo: "Loro hanno grandissima qualità, lo scorso anno giocavano in Europa League e calciatori di grande esperienza. Hanno tante soluzioni e un allenatore molto bravo".

Sulla corsa per non retrocedere: "Lo spirito giusto è quello di Simy, che ha detto di essere più interessato alla salvezza che ai suoi gol. Qui lavoriamo sempre in una determinata maniera e non abbiamo mai perso la nostra filosofia di lavoro".

Sul finale di stagione: "Vedere che il nostro campionato è ancora aperto su tutti i fronti è tanta roba. A me questo campionato piace molto. Io sono arrivato un girone fa e la nostra media è da salvezza serena. Questi ragazzi hanno dato il massimo fino a questo momento e lo faranno anche domani".