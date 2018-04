Crotone, Zenga: "Partita imprevedibile. Simy? Ho creduto in lui"

© foto di Federico De Luca

Ha parlato così Walter Zenga, tecnico del Crotone, ai microfoni di Rai Due dopo la vittoria conquistata contro l'Udinese. "Le partite non le puoi prevedere, devi sempre giocartele. Dopo un minuto del nostro gol potevamo prendere il pareggio, noi abbiamo costruito le nostre prestazioni settimana per settimana e adesso siamo in piena lotta. Simy? L'ho visto crescere, grazie a Benny Carbone che lo ha plasmato e a gennaio mi ha detto che voleva restare e gli ho creduto. Si è fatto trovare pronto e deve continuare così. A Crotone non ho mai sentito una pressione negativa, soffrire fino all'ultima giornata ma c'è il rammarico di alcuni punti lasciati per strada.