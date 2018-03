Crotone, Zenga: "Prestazione ultra-positiva anche senza punti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Zenga, allenatore del Crotone, ha parlato a Radio Rai al termine della sconfitta interna contro la Roma: "Abbiamo tenuto testa, per la Roma non è stato facile vincere. Hanno giocato da grande squadra, ma anche la nostra è stata una buonissima partita. Abbiamo creato tante occasioni, più di loro in casa. Ma se non le sfrutti, contro certe squadre è complicato. Oggi mi è piaciuto tutto, loro hanno un potenziale notevole e gli abbiamo concesso poco. Prestazione ultra-positiva anche senza i punti necessari per muovere la classifica, ma abbiamo anche una gara in meno".